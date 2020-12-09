Чэнду, Китай, , 03:52 — REGNUM В столице провинции Сычуань городе Чэнду на юго-западе Китая выявлено четыре новых подтвержденных локальных случая COVID-19, сообщает 8 декабря агентство Синьхуа.

По данным Муниципальной комиссии здравоохранения Чэнду, по состоянию на 20:00 местного времени 8 декабря было помещено под медицинское наблюдение 163 человека, находившихся в близком контакте с вновь заболевшими.

Всего у 143 человек были взяты анализы на коронавирус. На данный момент у 73 человек отрицательный результат теста, а остальные результаты еще предстоит обнародовать. Анализы на коронавирус были взяты у 255 200 человек в Чэнду в рамках кампании массного тестирования.