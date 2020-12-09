Пекин, , 03:48 — REGNUM Власти Китая призвали органы прокуратуры на всех уровнях усилить меры по защиты прав несовершеннолетних в духе новых требований, прописанных в Гражданском кодексе страны в части, касающейся несовершеннолетних, сообщает агентство Синьхуа.

Прокуратуре было предложено следовать принципу обеспечения интересов несовершеннолетних, как того требует Гражданский кодекс, который должен вступить в силу 1 января 2021 года, говорится в документе, опубликованном Верховной народной прокуратурой КНР.

Кроме того, недавно пересмотренный закон о защите несовершеннолетних, который вступит в силу с июня следующего года, предусматривает усиленную судебную защиту в случаях нарушения прав и интересов несовершеннолетних. Органы прокуратуры должны принимать активные и эффективные меры для выполнения своих обязанностей в этой связи, говорится в документе.

Такая работа включает в себя активизацию усилий по поддержке исков потерпевших в судебных процессах, связанных с сексуальными домогательствами и прочими преступлениям в отношении несовершеннолетних, а также активизацию работы по пресечению незаконного сбора и использования личной информации несовершеннолетних через интернет или мобильные телефоны, говорится в документе.