Любляна, , 06:46 — REGNUM В Словении 8 декабря за последние 24 часа, согласно 6 158 поведённым ПЦР-тестам, было подтверждено 1 627 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 66 человек скончались. 193 человек находятся в отделениях интенсивной терапии. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Dnevnik.

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Доля положительных результатов тестов на коронавирус немного ниже по сравнению с предыдущим днем и составляет 26,42%, подтвердили в пресс-службе правительства Словении.

В Словении 87 627 человек заразились коронавирусом с начала пандемии, и до сих пор было зафиксировано 1 861 смертельных случая.