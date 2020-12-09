Белград, , 06:25 — REGNUM В Сербии 9 декабря за последние 24 часа, согласно 20 514 поведённым ПЦР-тестам, было подтверждено 7 818 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 57 человек скончались. К аппаратам-ИВЛ подключено 289 пациентов. Об этом сообщает сербское новостное агентство Политика.

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Согласно новым официальным данным, число подтвержденных случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 234 027, а количество смертельных случаев выросло до 2 062 человек.

Глава министерства здравоохранения Сербии Мирсад Джерлек 9 декабря заявил: «Независимо от того, находимся ли мы на пике третьей волны заражения, ситуация все еще очень серьезная. В Сербии заболевает от шести до восьми тысяч человек каждый день, и это огромные цифры»