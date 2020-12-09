Тяньцзинь, Китай, , 03:09 — REGNUM Город Тяньцзинь на севере Китая запретит бизнесу и институтам собирать персональные биологические данные начиная с 2021 года с целью устранения общественного беспокойства касательно неконтролируемого использования распознавания лиц в различных местах, включая общественные туалеты, сообщает агентство Синьхуа.

Согласно постановлению, принятому законодательным органом города 1 декабря, поставщикам рыночной кредитной информации будет запрещено собирать информацию, необходимую для биологического распознавания и другие персональные данные, включая религию, группу крови и историю болезни.

Личные доходы, сбережения и налоговые записи также защищены от сбора информации, если только сборщики не получили разрешения клиентов, в соответствии с законодательством. Это будет касаться агентов кредитных услуг, отраслевых ассоциаций, а также предприятий и общественных институтов.

Тяньцзинь входит в число китайских городов, которые перешли к регулированию подавляющего числа приложений для распознавания лиц, что все чаще вызывало споры в китайском обществе и вызывало опасения утечки персональных данных.

В октябре город Ханчжоу, в Чжэцзян на востоке Китая, издал постановление, утверждающее, что сбор биоинформации, такой как отпечатки пальцев и данные распознавания лиц, не требуется для въезда в жилые районы.

Суд Ханчжоу также в прошлом месяце постановил, что местный зоопарк выплатит компенсацию пострадавшему клиенту и удалит его лицевую информацию. Клиент подал иск против зоопарка после того, как последний потребовал признания лица в качестве требования к входу.

1 октября Китай выпустил новую версию национальных стандартов по защите личной информации, требующую, чтобы перед сбором личной биоинформации лицо, чья информация собирается, было отдельно уведомлено о цели, методе и использовании, а также об объеме сбора и сроках хранения.