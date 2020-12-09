Нанкин, Китай, , 03:02 — REGNUM Трое медицинских работников, которые получили подаренную Монголией баранину в знак солидарности с Китаем в его борьбе с COVID-19, решили распределить ее между 80 пациентами в их госпиталях в провинции Цзянсу на востоке страны, сообщает агентство Синьхуа.

Медики из Третьего Народного госпиталя города Хуайань оказывали психологическую помощь пациентам COVID-19 в городе Ухане провинции Хубэй, который когда-то больше всего пострадал от вируса по всей стране.

Один из медиков по имени Чжан Дунлян заявил, что он и его коллеги были вдохновлены этим жестом Монголии, в то время, когда эпидемия представляла собой самый серьезный вызов Китаю.

«Мы хотим выразить нашу благодарность монгольскому правительству и народу», — сказал Чжан.

Им дали барана весом около 20 кг. Позже его доставили на больничную кухню, чтобы приготовить блюда примерно для 80 пациентов. Чжан сказал, что пациенты, которым дают мясо, страдают психическими заболеваниями и не имеют средств к существованию.

«Они будут в восторге от баранины в холодную зиму. Они нуждаются в питательной пище больше, чем мы», — сказал он.

Президент Монголии Халтмаайгин Баттулга посетил Китай в феврале этого года во время критического этапа профилактики и борьбы с эпидемией COVID-19 в стране и пообещал прислать 30 тыс. овец в знак поддержки.