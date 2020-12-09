Куньмин, Китай, , 02:53 — REGNUM Провинция Юньнань на юго-западе Китая предприняла множество мер по защите биологического разнообразия за прошедшие годы, сообщает агентство Синьхуа.

Провинция постоянно проводила операции по спасению и защите видов. Особенно это касается видов растений с экстремально малой популяцией, заявил заместитель директора администрации лесов и пастбищ провинции Ван Вэйбинь.

За последние пять лет было реализовано более 120 спасательных и защитных проектов и создано 30 защитных зон различного размера. С помощью этих проектов и зон Юньнань эффективно сохраняет и восстанавливает популяцию невероятно редких видов растений, вроде pinus squamata.

Юньнань была первой провинцией Китая, выдвинувшей инициативу по защите редких животных ирастений в 2004 году. К 2010 году она определила 112 целевых видов, требующих защиты, сказал Ван.

Имея границу протяженностью 4060 км, Юньнань также усилила трансграничные меры по сохранению биоразнообразия с другими странами, включая Лаос, Мьянму и Вьетнам. Столица провинции, город Куньмин готовится принять у себя 15-е заседния Конференции Сторон Конвенции о биологическом разнообразии (COP15), запланированное на май 2021 года.

На мероприятии, посвященном теме «экологическая цивилизация: построение общего будущего для всей жизни на Земле», будет проведен обсуждена рамка защиты биологического разнообразия на период после 2020 года и поставлены новые глобальные цели до 2030 года.