Нейпьидо, , 02:31 — REGNUM В Мьянме за минувшие сутки скончались 19 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает министерство здравоохранения и спорта страны.

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Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 в Мьянме выросло до 2151. Также за 8 декабря в стране выявили 1308 инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2. Всего с начала пандемии в Мьянме подтвердили 101 731 случай заражения новой инфекцией.

Отмечается, что в Мьянме уже провели 1 331 092 теста на выявление коронавирусной инфекции. Уже 80 726 пациентов выздоровели и были выписаны из медицинских учреждений страны.