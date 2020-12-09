Тегеран, , 08:20 — REGNUM В Иране около 323 человек умерли от коронавирусной инфекции за последние 24 часа, заявила пресс-секретарь министерства здравоохранения Сима Садат Лари 8 декабря. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Садат Лари отметила, что на сегодняшний день в стране от вируса COVID-19 скончались 50 917 граждан. Она подчеркнула, что 754 224 из общего числа 1 062 397 человек, заразившихся смертельным вирусом, выздоровели и были выписаны из больниц.

Лари сообщила, что за последние 24 часа в Иране было выявлено 11 023 новых случая заражения, около 1710 человек госпитализированы. По словам пресс-секретаря, еще 5780 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии и проходят лечение в отделениях интенсивной терапии.

Она отметила, что на данный момент в Иране было проведено 6 477 718 обследований на выявление случаев заражения.