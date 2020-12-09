Тегусигальпа, , 01:02 — REGNUM В Гондурасе за прошедшие сутки выявили 684 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба гондурасского минздрава на официальной странице в Twitter.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на территории республики достигло 111 707. Также за 8 декабря в Гондурасе скончались четверо пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии на гондурасской территории жертвами осложнений COVID-19 стали 2950 человек.

Отмечается, что в Гондурасе уже выздоровел 49 781 пациент. Всех выздоровевших уже выписали из медицинских учреждений страны.