Шри-Джаяварденепура-Котте, , 00:44 — REGNUM В Шри-Ланке общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 28 тысяч, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

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В частности, за минувшие сутки в стране выявили более 600 инфицированных SARS-CoV-2. Таким образом, всего с начала пандемии в Шри-Ланке выявили 28 580 зараженных коронавирусом нового типа. Также за 7 декабря в стране скончались еще два пациента с COVID-19.

Отмечается, что уже в Шри-Ланке выздоровели 20 804 пациента, их выписали из медицинских учреждений. Еще 142 с болезнью не справились и скончались. В настоящее время в Шри-Ланке числится 7634 активных случая заболевания коронавирусной инфекцией.