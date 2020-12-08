Кишинёв, , 23:44 — REGNUM Положительный результат дал тест на COVID-19 молдавского премьер-министра Иона Кику, написал 8 декабря его пресс-секретарь Борис Харя в Facebook.

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По словам пресс-секретаря, Кику сдал тест, поскольку неважно себя почувствовал: у него были обнаружены некоторые, типичные для COVID-19, симптомы.

Борис Харя «Тест положительный. Премьер-министр продолжит выполнять свои обязанности удалённо».

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