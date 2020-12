Монтрёй, Франция, , 23:20 — REGNUM Ubisoft объявила, что решила отложить релиз ремейка Prince of Persia: The Sands of Time. Об этом 8 декабря она сообщили на своём сайте.

Компания пояснила, что из-за сложностей, которые имели место в 2020 году, разработка игры заняла больше времени, чем ожидалось. Продюсеры проекта сообщили, что из-за этого они вынуждены были перенести дату релиза Prince of Persia: The Sands of Time Remake на 18 марта 2021 года.

Ubisoft официально представила ремейк игры 10 сентября 2020 года, во время онлайн-трансляции Ubisoft Forward. Тогда разработчики сообщили, что её релиз состоится 21 января 2021 года. Оригинальная игра Prince of Persia: The Sands of Time вышла 28 октября 2003 года на ПК и консолях PlayStation 3 и Xbox 360.

