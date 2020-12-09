Москва, , 00:08 — REGNUM Заявление завкафедрой общей и клинической фармакологии РУДН, профессора Сергея Зырянова, в котором он предостерёг граждан России от приобретения антибиотиков во время пандемии коронавируса, объяснив, что для использования таких медикаментов необходимо назначение медиков, вызвало бурное обсуждение в сети. Граждане выразили свою точку зрения 8 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

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"Несвойственный двукратный рост говорит только о том, что брошенные на произвол самолечения люди покупали то, что им прописывали врачи от «какого-то вируса в носоглотке» и то, что они слышали от кого-то. Самому 3 раза на семью прописывали, всё как положено, с рецептами. Рост был бы и больше, если бы лекарства были в наличии», — пишет Ser M.

Многие комментаторы высказали своё сомнение данной рекомендации врача. Люди не знают, что им принимать в случае вероятного заболевания коронавирусом.

«Мда. Запастись каплями в нос и жаропонижающим. Это при том, что капли в нос никак не помогают при ОРВИ с кашлем, а жаропонижающее необходимо принимать только в самом крайнем случае, так как организм повышает температуру, чтобы убить заразу. Если снижать температуру при 37 или 38, то просто можно растянуть и осложнить течение болезни», — пишет пользователь Leon.

Некоторые предложили иной выход из сложившейся ситуации. Люди считают, что для борьбы с коронавирусом лучшим средством будет здоровый иммунитет, а не препараты.

«А почему нельзя проще? Витамины с минералами, пробиотики и пребиотики. Сон по 8часов в темноте и продолжительная прогулка на воздухе. + Уменьшить потребление жирной высококалорийной пищи, и самое сложное это убрать стресс. Иммунитет готов за пару недель», — советует пользователь zzzz.

Нашлись и те, кто указал врачу на то, что население испытывает проблемы с тем, чтобы записаться ко врачу на приём. Люди отмечают, что система здравоохранения не справляется со своей задачей и им приходится брать ответственность за своё здоровье на себя.

«Видимо профессор не в курсе, что главная проблема — добраться до врача и найти потом эти антибиотики в аптеке. Цефтриаксон в Самарской области купить невозможно уже месяц с лишним», — поделился Влад Ш.

Напомним, 8 декабря завкафедрой общей и клинической фармакологии РУДН, профессор Сергей Зырянова сделал заявление, в котором он предостерёг граждан России от приобретения антибиотиков во время пандемии коронавируса, объяснив, что для использования таких медикаментов необходимо назначение медиков.