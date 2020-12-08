Вашингтон, , 22:52 — REGNUM Общее количество выявленных случаев заражения коронавирусом в США превысило 15 млн., сообщает 8 декабря Университет Джонса Хопкинса, ведущий официальную статистику эпидемии в стране.

По данным Университета, на сегодняшний день в США зарегистрировано 15 019 092 случая заражения.

Самое большое число случаев зафиксировано в штатах Калифорния, Техас и Флорида, в каждом из которых количество заражений превышает один миллион случаев.

Кроме того, сообщается, что с начала пандемии в США от последствий заражений умерли 284 887 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в мире зарегистрировано около 67,6 млн случаев заражения коронавирусом, из которых более 1,5 млн закончились смертью пациентов.

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