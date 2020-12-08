Москва, , 22:48 — REGNUM В российских больницах на сегодняшний день достаточно резервов для пациентов с COVID-19, нуждающихся в искусственной вентиляции лёгких. Об этом 8 декабря заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

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"На аппаратах искусственной вентиляции лёгких последнюю неделю находится порядка 2800 человек. Поэтому резервы у нас сегодня имеются», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Напомним, ранее сегодня глава Минздрава сообщил, что в среднем по стране свободно порядка 20% коек для пациентов с COVID-19.

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