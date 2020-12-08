Сыктывкар, , 22:17 — REGNUM Глава Сыктывкара Наталья Хозяинова обратилась к горожанам с просьбой найти мужчину, спасшего несколько дней назад из горящего дома ребенка.

«Сыктывкар должен знать своих героев! На позапрошлой неделе в пригородном посёлке Краснозатонский случился пожар в двухэтажном деревянном доме по Продольному переулку. В это время шестилетняя девочка, которая находилась одна в квартире, решила прыгнуть через окно… К счастью, рядом оказался мужчина, который её поймал и передал медикам скорой помощи. К сожалению, имя этого сыктывкарца осталось неизвестным. Прошу сообщить, если кто-то его знает!», — написала Хозяинова на своей странице «Вконтакте».

Как сообщало ИА REGNUM, ЧП произошло 25 ноября. Ребенок при падении получил незначительные травмы.