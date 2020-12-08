Вашингтон, , 22:09 — REGNUM Корреспондент журнала Game Informer Лиана Рупперт сообщила, что у неё случился эпилептический приступ в тот момент, когда она игра в версию игры Cyberpunk 2077, которая предоставляется журналистам для обзоров. Она опубликовала статью 7 декабря на сайте издания.

Журналистка рассказала, что припадок был вызван мерцающими огнями светодиодов, которые геймеры наблюдают в тот момент, когда надевают в игре гарнитуру виртуальной реальности и сталкиваются с работой механики Braindance, позволяющей главному герою «окунаться» в воспоминания других персонажей, в т.ч. умерших.

Рупперт обратила внимание разработчиков, что игра не содержит соответствующих предупреждений. Студия CD Project Red пока не дала свой комментарий на статью журналистки.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что студия CD Project Red выложила в сеть релизный трейлер Cyberpunk 2077. Разработчики показали геймерам часть сюжета и новые моменты геймплея (игрового процесса).

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