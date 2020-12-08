Архангельск, , 21:49 — REGNUM С начала пандемии в Архангельской области правоохранители провели 4,5 тысячи рейдов по соблюдению мер безопасности. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

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За это время было проверено более 23 тысяч организаций, на нарушителей составлено 625 протоколов.

«Активизация этой работы наблюдается по большинству муниципалитетов, тем не менее ряд территорий демонстрирует низкую активность. В то же время важно понимать, что контрольные мероприятия — это не попытка ущемить права людей, а стремление сохранить их здоровье и жизнь», — заявил губернатор Александр Цыбульский.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Архангельской области было выявлено 396 новых случаев COVID-19, из них 102 — в областном центре.