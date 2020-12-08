Архангельск, 8 декабря 2020, 21:49 — REGNUM С начала пандемии в Архангельской области правоохранители провели 4,5 тысячи рейдов по соблюдению мер безопасности. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.
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За это время было проверено более 23 тысяч организаций, на нарушителей составлено 625 протоколов.
Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Архангельской области было выявлено 396 новых случаев COVID-19, из них 102 — в областном центре.