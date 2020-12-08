Сергиев Посад, Московская область, , 21:40 — REGNUM Минометную мину времен Великой Отечественной войны обезвредили в подмосковном Сергиево-Посадском городском округе. Об этом сообщили 8 декабря в пресс-службе «Мособлпожспаса».

Как уточняется, боеприпас был обнаружен накануне на мусорном полигоне в деревне Сахарово. Сотрудники полигона вызвали на место спасателей.

«Миномётная мина калибра 50 миллиметров со взрывателем находилась в земле. Так как порох может представлять опасность на протяжении десятков лет, взрывотехники приняли все меры предосторожности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что провести работы по обезвреживанию боеприпаса на месте не удалось из-за большого количества мусора, в связи с чем было принято решение транспортировать опасную находку на специальный полигон, где она была успешно обезврежена.