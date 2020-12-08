Архангельск, , 21:37 — REGNUM Архангельские власти запретят проведение массовых мероприятий во время новогодних праздников, чтобы снизить риски распространения коронавирусной инфекции. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

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"Запрет на проведение таких массовых мероприятий, как банкеты, фуршеты и корпоративы (в данном случае новогодние), будет продлен. Во избежание массового скопления большого количества людей в местах, где традиционно проводятся ночные новогодние представления и фейерверки, проведение таких мероприятий разрешено не будет», — сообщили в правительстве.

В то же время власти региона приняли решение разрешить проведение новогодних представлений в культурных центрах, театрах и домах культуры при обязательном соблюдении новых противоэпидемических стандартов.

Ограничивать работу ярмарок власти не будут — в правительстве считают, что позволит снизить концентрацию покупателей в закрытых помещениях торговых центров.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние две недели в Архангельской области от COVID-19 умерли 44 человека.