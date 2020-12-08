Рабат, , 21:37 — REGNUM Бесплатно будут привиты от COVID-19 все подданные королевства Марокко, сообщает 8 декабря Maghreb Arabe Press.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: Европа опасается третьей волны — трансляция»

Такое поручение дал марокканскому правительству король Мухаммед VI.

Напомним, грядущую массовую вакцинацию в Марокко анонсировал в конце прошлого месяца министр здравоохранения королевства Халед Айт Талеб.

Вакцинированы будут люди старше 18 лет. Прежде всего, прививки поставят медработникам, чиновникам, педагогам, пожилым людям и тем, у кого есть хронические заболевания.

Читайте ранее в этом сюжете: В Марокко рассмотрят вопрос о регистрации российской вакцины «Спутник V»