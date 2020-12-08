Москва, , 21:27 — REGNUM Поставки вакцины от коронавируса «Спутник V» во все российские регионы начнутся после 10 декабря. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

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"Сегодня вакцину уже получила Московская область, Новосибирск, проводится в республике Коми, ну и ряде других регионов. И сегодня уже в рамках плановой вакцинации регионы около 50% её получили», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Напомним, ранее сегодня премьер-министр Михаил Мишустин поручил главам регионов в ближайшее время подготовить инфраструктуру для вакцинации населения и доложить об этом Минздраву до 9 декабря. В свою очередь, министерство должно будет до 11 декабря подготовить логистические паспорта готовности к проведению вакцинации всех 85 субъектов Федерации.

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