Москва, , 21:24 — REGNUM Во «Всероссийском правовом диктанте», который проводит Ассоциация юристов России (АЮР), уже приняли участие более 300 тысяч человек. Это абсолютный рекорд за все время проведения акции.

Напомним, «правовой диктант» стартовала 3 декабря, в День юриста, и продлится до 12 декабря. Любой сможет проверить свои юридические знания на сайте «юрдиктант.рф».

«Правовое просвещение и повышение уровня правовой культуры — одна из основных задач Ассоциации юристов России, — цитирует слова председателя правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева RG.RU, — Работа в этом направлении проводится регулярно и разносторонне. Безусловно, Всероссийский правовой диктант вносит большую лепту в процесс правового просвещения».

Диктант рассчитан на граждан в возрасте от 14 лет. Каждый, кто пройдет тест, получит сертификат о прохождении диктанта с персональным результатом, а также доступ к информационным материалам по допущенным ошибкам. Таким образом, человек не только проверит свои знания, но и чему-то научится.

«Так что принцип «главное не победа, а участие» здесь крайне актуален», — подчеркивает издание.