Варшава, , 21:15 — REGNUM Студия CD Project Red выложила в сеть релизный трейлер игры Cyberpunk 2077. Ролик был опубликован 8 декабря на YouTube-канале проекта.

В новом видео разработчики показали геймерам фрагменты сюжета будущей игры, а также новые моменты игрового процесса. Релиз Cyberpunk 2077 состоится 10 декабря 2020 года.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что видеокарта Nvidia GeForce RTX 3090 не смогла выдать 60 FPS (кадров в секунду) в игре Cyberpunk 2077 при разрешении 4K, настройках Ultra и отключенной функции трассировки лучей. Тесты провели эксперты портала Tom's Hardware.

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