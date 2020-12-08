Приштина, , 21:21 — REGNUM В Национальном институте общественного здравоохранения Косово 8 декабря сообщили, что за сутки в результате исследования 1541 образца в крае выявили 557 носителей коронавируса. Ещё 727 человек были признаны излечившимися. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

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По официальным данным, всего в Косово выявлен 43 881 случай заражения коронавирусом. 30 157 пациентов уже здоровы. 1137 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в Косово умерли 17 пациентов с COVID-19. Лечение проходят 12 587 человек.

С пятницы, 13 ноября, Косово разделено на три зоны в соответствии с тяжестью эпидемиологической ситуации. Приштина оказалась в «красной» зоне, где были введены самые строгие ограничения — с 19:00 до 05:00 действует комендантский час.

Мэр Приштины Шпенд Ахмети 26 октября заявил, что ожидает катастрофы уже через неделю. И его предсказание оказалось верным. Косово продержалось дольше, чем соседние Албания и Северная Македония, где коронавирус бьет «рекорды» уже третью неделю подряд, однако теперь ситуация начала стремительно ухудшаться и в крае. На данный момент число ежедневно выявляемых случаев превысило семьсот и приближается к тысяче, а смертность близка к отметке десять человек в сутки.

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