Санкт-Петербург, 8 декабря 2020, 21:17 — REGNUM Петербургские власти предложили ресторанному бизнесу города новые форматы работы на праздники, когда в Северной столице будет запрещено традиционное обслуживание клиентов в залах.
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Напомним, постановлением Смольного общепиту надлежит закрыться с 30 декабря по 3 января. В иные дни в период с 25 декабря по 10 января рестораны, кафе и бары должны будут закрываться в 19:00.
Вице-губернатор Евгений Елин предложил городскому общепиту переориентироваться на уличные площадки. По его словам, в дополнение к главной городской ярмарке на Манежной площади будет запущено еще несколько — в разных районах. В ближайшее время Смольный опубликует их список.
Кроме того, вместо летних кафе ресторанам предложили установить «зимние» — с уличной мебелью снаружи заведений. Видимо, обогревать посетителей предлагается тепловыми пушками.
Смольный, как сообщает «Фонтанка», предлагает ресторанам разносить еду, продавая ее с рук, лотков, из корзин или ручных тележек, а также организовать точки продажи на частных территориях — во дворах отелей или самих ресторанов, если это допускается видом использования земельного участка.
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Напомним, более ста ресторанов и баров Петербурга открыто заявили, что не собираются соблюдать запреты в новогодние праздники, иначе разорятся. Была создана интерактивная «Карта сопротивления». Смольный в ответ обещал штрафовать нарушителей, пользуясь той же картой.
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