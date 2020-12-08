Санкт-Петербург, , 21:17 — REGNUM Петербургские власти предложили ресторанному бизнесу города новые форматы работы на праздники, когда в Северной столице будет запрещено традиционное обслуживание клиентов в залах.

Следите за развитием событий в трансляции: «В России начинается вакцинация от COVID-19 — все новости»

Напомним, постановлением Смольного общепиту надлежит закрыться с 30 декабря по 3 января. В иные дни в период с 25 декабря по 10 января рестораны, кафе и бары должны будут закрываться в 19:00.

Вице-губернатор Евгений Елин предложил городскому общепиту переориентироваться на уличные площадки. По его словам, в дополнение к главной городской ярмарке на Манежной площади будет запущено еще несколько — в разных районах. В ближайшее время Смольный опубликует их список.

Кроме того, вместо летних кафе ресторанам предложили установить «зимние» — с уличной мебелью снаружи заведений. Видимо, обогревать посетителей предлагается тепловыми пушками.

Смольный, как сообщает «Фонтанка», предлагает ресторанам разносить еду, продавая ее с рук, лотков, из корзин или ручных тележек, а также организовать точки продажи на частных территориях — во дворах отелей или самих ресторанов, если это допускается видом использования земельного участка.

Читайте также: Разговор слепого с глухим: вице-губернатор Петербурга о диалоге с бизнесом

Напомним, более ста ресторанов и баров Петербурга открыто заявили, что не собираются соблюдать запреты в новогодние праздники, иначе разорятся. Была создана интерактивная «Карта сопротивления». Смольный в ответ обещал штрафовать нарушителей, пользуясь той же картой.

Читайте ранее в этом сюжете: «Шарахание и утаивание»: депутат написал Беглову о мерах по коронавирусу