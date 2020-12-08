Женева, Швейцария, , 21:05 — REGNUM В мире за последние сутки зафиксировано 494 744 новых случая заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 7707 пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 8 декабря Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Согласно последним данным, всего за период с начала пандемии в мире выявлено уже 67 210 778 человек, инфицированных коронавирусом, подтверждено 1 540 777 летальных случаев.

Напомним, накануне ВОЗ сообщала о 549 946 случаях заражения и 8768 скончавшихся пациентах с коронавирусом за сутки.