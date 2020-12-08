Загреб, , 21:10 — REGNUM Хорватия должна больше заниматься изучением языков меньшинств и продвижением языковых общин меньшинств в сфере образования, государственного управления и средств массовой информации, рекомендовал 8 декабря комитет министров Совета Европы. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

Совет дал данную рекомендацию на основе докладов комитета экспертов и в соответствии с Европейской хартией региональных языков или языков меньшинств.

В этой хартии в качестве языков меньшинств в Хорватии фигурируют чешский, венгерский, итальянский, русинский, сербский, словацкий, украинский, словенский, немецкий, цыганский и истророманский. Все эти языки имеют разную степень защиты.

Модели, по которым рекомендуется изучать языки меньшинств или вести преподавание предметов на этих языках в средней школе, — A, B и C.

В докладе указано, что в Хорватии количество еженедельных часов изучения языков меньшинств или обучения на языке меньшинства «недостаточно». Также в докладе подчеркивается, что для модели С, которая предусматривает от двух до пяти часов в неделю, время, выделенное на языки меньшинств, часто сводится всего к двум часам.