Анкара, , 20:40 — REGNUM В Турции за последние сутки умерли 211 пациентов с диагнозом COVID-19 и выявлено 33 198 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает 8 декабря минздрав страны.

По данным ведомства, в тяжелом состоянии в медучреждениях остаются 5882 человека.

«Сегодня выявлено 33 198 новых случаев COVID-19. Умерли 211 больных, с начала пандемии — 15 314. В тяжелом состоянии находятся 5882 больных», — указано в сводке минздрава Турции.

Как сообщало ИА REGNUM, глава турецкого минздрава Фахреттин Коджа заявляет, что пандемия коронавируса в ряде регионов Турции, включая Стамбул, дошла до очередного пика.

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