Анкара, , 20:40 — REGNUM В Турции за последние 24 часа, согласно 201 219 поведённым ПЦР-тестам, было подтверждено 6 593 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 211 человек скончалось. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah.

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Согласно новым официальным данным, число подтвержденных случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 552 304, смертельных случаев — до 15 314.

Глава министерства здравоохранения Турции Фахреттин Коджа 8 декабря в профиле в социальной сети написал: «Число тяжелобольных приблизилось к 6 тысячам, хотя темпы роста этого показателя снизились. Мы должны держаться подальше от большого скопления людей и соблюдать предписанные ограничения»