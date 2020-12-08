Ростов-на-Дону, , 20:20 — REGNUM В Ростовской области в период с 30 ноября по 6 декабря зафиксирован всплеск заболеваемости ОРВИ. Эпидемический порог на Дону превышен более чем на 43%, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора 8 декабря.

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В регионе зарегистрировано более 19,5 тыс. случаев заболевания ОРВИ, что на 43,3% выше эпидпорога. В областном центре зарегистрировано более 6,5 тыс. случаев заболевания ОРВИ, что выше эпидемиологического порога на 23,3%. Превышение недельного эпидпорога как в регионе, так и в Ростове-на-Дону сформировано за счет граждан старше 15 лет.

При этом абсолютное число госпитализированных с диагнозом грипп и ОРВИ увеличилось на 23% по сравнению с предшествующей неделей.

ИА REGNUM напоминает, что в период с 23 по 29 ноября показатель заболеваемости ОРВИ в Ростовской области находился на уровне эпидемиологического порога, в областном центре — был выше эпидпорога на 19,2%.

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