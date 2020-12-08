Москва, , 20:19 — REGNUM Проблема нарушения жилищных прав детей-сирот существует долгие годы, сообщил 8 декабря корреспонденту ИА REGNUM эксперт Общероссийского движения «Сильная Россия» по правовым вопросам, заслуженный адвокат России Дмитрий Краснов.

Следственный комитет России Sledcom.ru

Он прокомментировал информацию главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина о возбуждении более 130 уголовных дел по нарушениям прав детей-сирот.

По его словам, в Москве права детей в целом соблюдаются, в регионах же дела обстоят хуже — детям часто выдаётся неприглядное жильё с опозданием по срокам. Другой проблемой становится то, что дети не могут устроиться на работу.

«Они начинают жить, как привыкли — в одной квартире с другими детдомовцами, а квартиры сдают. И начинают проживать эти деньги, не работая», — сказал адвокат.

В результате сироты могут и вовсе потерять свою недвижимость, отметил эксперт.

«Мы выходили в Мосгордуму и Госдуму с предложением, чтобы квоту выделяли не только для детей инвалидов, но и для детей выпускников детских домов, чтобы они могли получить образование и у них были гарантированные рабочие места. Чтобы у них были деньги, и на эти деньги они могли бы жить в своих квартирах», — сказал он.

Краснов рассказал, что эта проблема существует долгие годы, уголовные же дела, которые возбуждаются по фактам нарушения прав детей-сирот, являются обоснованными и необходимыми.

«Это общая тенденция, которая у нас сейчас существует в государстве», — заявил юрист, уточнив, что пресечением нарушений прав детей-сирот и детей-инвалидов активно занимается и прокуратура России.

Как сообщало ИА REGNUM, в России в 2020 году возбудили свыше 130 уголовных дел о преступлениях, связанных с нарушением прав детей-сирот на жилье, рассказал в интервью РИА Новости глава СК России Александр Бастрыкин.