Москва, 8 декабря 2020, 20:19 — REGNUM Проблема нарушения жилищных прав детей-сирот существует долгие годы, сообщил 8 декабря корреспонденту ИА REGNUM эксперт Общероссийского движения «Сильная Россия» по правовым вопросам, заслуженный адвокат России Дмитрий Краснов.

Следственный комитет России
Следственный комитет России
Sledcom.ru

Он прокомментировал информацию главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина о возбуждении более 130 уголовных дел по нарушениям прав детей-сирот.

По его словам, в Москве права детей в целом соблюдаются, в регионах же дела обстоят хуже — детям часто выдаётся неприглядное жильё с опозданием по срокам. Другой проблемой становится то, что дети не могут устроиться на работу.

«Они начинают жить, как привыкли — в одной квартире с другими детдомовцами, а квартиры сдают. И начинают проживать эти деньги, не работая», — сказал адвокат.

В результате сироты могут и вовсе потерять свою недвижимость, отметил эксперт.

«Мы выходили в Мосгордуму и Госдуму с предложением, чтобы квоту выделяли не только для детей инвалидов, но и для детей выпускников детских домов, чтобы они могли получить образование и у них были гарантированные рабочие места. Чтобы у них были деньги, и на эти деньги они могли бы жить в своих квартирах», — сказал он.

Краснов рассказал, что эта проблема существует долгие годы, уголовные же дела, которые возбуждаются по фактам нарушения прав детей-сирот, являются обоснованными и необходимыми.

«Это общая тенденция, которая у нас сейчас существует в государстве», — заявил юрист, уточнив, что пресечением нарушений прав детей-сирот и детей-инвалидов активно занимается и прокуратура России.

Как сообщало ИА REGNUM, в России в 2020 году возбудили свыше 130 уголовных дел о преступлениях, связанных с нарушением прав детей-сирот на жилье, рассказал в интервью РИА Новости глава СК России Александр Бастрыкин.