Москва, , 20:19 — REGNUM Заместитель министра энергетики РФ, победитель конкурса «Лидеры России», член клуба Лидеры России «Эльбрус» Евгений Грабчак рассказал о главных принципах, помогающих достигнуть успеха в работе и карьере.

Евгений Грабчак Пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей»

Евгений, Вы стали победителем конкурса «Лидеры России», флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» 2019 года. Кто был вашим наставником на проекте «Лидеры России»?

Моим наставником был Дмитрий Козак, который с 2020 года является заместителем руководителя Администрации президента РФ. Впервые я познакомился с принципами его работы в 2012 году. Я учился у Дмитрия Николаевича принципам государственного управления, наблюдая за тем, как он ведет дела. Он известен как сильный руководитель, который умеет, может и не боится принимать решения, всегда это импонировало. Меня интересовал вопрос: «Почему и каким образом он таким стал?». Будучи его наставляемым, я лучше смог понять его мотивацию, узнать его как человека. Взаимодействие «наставник-наставляемый» — это взгляды на любые ситуации, не с профессиональной точки зрения, а со стороны человеческих взаимоотношений, также это поведение и мотивация человека при разрешении различных вопросов.

Рабочие и деловые отношения — это ролевые модели начальника и подчиненного. Начальник дает указания, подчиненный их исполняет. Указания руководителя могут обсуждаться, но в любом случае, если он дал указание, то принял на себя ответственность за их реализацию. Соответственно, если эти указания не были выполнены в срок, то начальник имеет право наказать исполнителей. Общение же между наставником и наставляемым можно сравнить с «танцем». Нужно научиться понимать человека с полуслова, «улавливать направление его движений». В таких взаимоотношениях пытаешься больше понять наставника, применить в своей жизни и выделить то, что поможет в достижении твоих целей.

В ходе неформального общения с Дмитрием Николаевичем я выделил несколько ключевых моментов. Первое — нужно быть человеком слова. Если ты принял решение, то должно быть именно так и ничто не должно твое решение поменять и сделать его сиюминутным. Второе — за это слово нужно не бояться брать ответственность и отвечать со всеми последствиями.

Какое наиболее сложное решение и какую самую большую ответственность Вы брали на себя в ходе своей профессиональной деятельности?

Таких ситуаций было достаточно много, но, когда начинаешь сомневаться — это губительно. Первое чувство — интуиция, она должна подсказывать, как нужно идти. Некоторые люди считают, что интуиция — это чувство, которое связано с чем-то непонятным, абстрактным, и на нее нельзя полагаться, потому что она не рациональна. На самом деле, интуиция — это набор паттернов, которые зародились в тебе во время твоего жизненного опыта.

Мое решение должно быть судьбоносным не для кого-то, а конкретно для меня. Я сомневался, принимать ли участие в проекте «Обеспечение надежности энергоснабжения Крымского полуострова». Это был 2014 год, завершение Олимпийских игр, которые курировал Дмитрий Николаевич, позже ему поручили заниматься интеграцией Крыма. Я помню, как он собрал нас и сказал: «Олимпийские игры прошли, а сегодня у нас есть новая задача и ее нужно решать здесь и сейчас. От нашего решения будет зависеть будущее региона, и наши действия могут стать историческими». Между Олимпийскими играми и Паралимпиадой был небольшой прием, посвященный окончанию игр, и в это время все события начали свершаться.

Еще не было крымского референдума, но мы уже понимали, что надо дать людям определиться с выбором, а электроснабжение — это базовая инфраструктура и геополитическая тема. Сейчас любой человек с трудом может прожить 2−3 дня без электричества. Это был расчет, насколько мы можем обеспечить стабильность этой ситуации внутри и, самое главное, безопасность людей. Например, пекарни, водоканалы, больницы — все это электроснабжение, а оно было в руках Украины, и любые невыверенные действия могли очень серьезно повредить двум миллионам человек, которые жили на полуострове.

Когда мне сделали предложение включиться в этот проект, я почувствовал, что я нужен, обладаю компетенциями, которые можно применить в работе. Та школа, которая была пройдена во время Олимпийских игр, прошла не зря. Благодаря этому я стал более профессиональным, мудрым, рассудительным человеком, которому могут доверить реализацию судьбоносных решений для страны.

У Вас был наставник, с которым Вы взаимодействовали. А сам Вы сейчас являетесь чьим-то наставником?

Да, в прошлом году решил присоединиться к команде проекта «Наставничество» мастерской управления «Сенеж» и Клуба «Эльбрус». Я стал работать с замечательным, целеустремленным молодым человеком, победителем кубка «Управляй!». Он окончил Бауманский институт, работал в авиационном конструкторском бюро. С ним мы работаем уже год и продолжаем сотрудничать, сейчас он даже сменил сферу деятельности. На мой взгляд, достаточно продуктивно учимся друг у друга тому, как быть полезным. Я не подготавливаю его к дальнейшим шагам, а помогаю и направляю. С уже сформировавшейся личностью я делюсь советами, опытом и практикой, помогаю реализовать задуманные проекты, в которых он участвует. Не факт, что мой опыт будет кому-то полезен. Другое дело, что я, в большей степени, пытаюсь откликаться на запросы своего подопечного. Он говорит: у меня есть цель и задача — научиться новым технологиям, цифровизации и вести свой проект.

Мы взяли интересный проект по цифровизации. У нас развивалось направление по предиктивной аналитике. Оно анализирует то, как будет вести себя сложное техническое оборудование, позволяет более эффективно осуществлять его жизненный цикл и экономит стоимость обслуживания. Я предложил своему подопечному возглавить рабочую группу, посмотреть, что такое проектная деятельность. И теперь мой наставляемый — руководитель этого проекта. Ранее он работал в конструкторском бюро, и ему хочется, не просто быть опытным пользователем программного продукта, а делать то, что интересно и приносит пользу окружающим.

По результатам конкурса, при выборе наставника рекомендуют наметить проект и реализовывать его в процессе вашего взаимодействия. Только, когда проект реализуется, можно увидеть возможности и моменты, где необходима помощь, поддержать наставляемого. Таким образом, запрос становится более точным и понятным. Просто приходить и разговаривать друг с другом нет смысла. Лучший диалог выстраивается при общности интересов, приложенных к реализации.

В Минэнерго Вы работали шесть лет, ваша карьера стремительно развивалась, а потом Вы решили принять участие в конкурсе «Лидеры России». Зачем?

Из шести лет в Министерстве, пять я работал директором департамента. Я пошел на конкурс, потому хотел, чтобы оценили, не только мою профессиональную зрелость, но и адекватность, готовность работать в более широком масштабе, служить государству, и конкурс предоставил возможность показать все это. Во время участия в конкурсе, для меня главным был не грант, а наставник и шанс социального лифта. И все сложилось наилучшим образом. Я хотел показать свои амбиции и конкурс позволил мне это сделать.

Вы родились в небольшом городе Краснодарского края, учились в обычной школе, поступили в престижный московский ВУЗ. Как строилась Ваша карьера?

Это набор случайностей, стремлений и шанс использовать опыт старших поколений. Когда мы учимся в определенной среде, то пытаемся впитывать ее возможности и культуру. В моем случае важна культурная составляющая, поэтому маленький город — это хорошо. В моем городе были те личности, на которых можно равняться. Во времена Советского Союза наш район «гремел» во всех газетах, родители говорили, что это почетно и здорово, надо стремиться вперед, развиваться, быть честным и полезным для Родины, и страна тебя заметит. Это заложило фундамент во мне, дальше было тяжелое карабканье вверх по скале с учетом внутренних установок. В школе у меня был замечательный классный руководитель, который научил не сдаваться, идти вперед и достигать вершин, на которые ты изначально не способен.

Я поступил в институт в 1998 году, в кризис родители дали мне деньги в рублях, чтобы купить компьютер. В те годы, все продавалось в долларах, и, пока я доехал, курс упал, компьютер купить уже не смог. Это было время быстрых изменений, время моментального принятия решений. Эта история мне показала, что времени на «подумать» нет, нужно действовать быстро, уметь рисковать, брать ответственность за свои действия и решения. Один из ведущих вузов Физтех — место высокоинтеллектуальных людей — внес свой вклад. Мы не предавались типично «студенческим забавам», мне посчастливилось встретить там наставников: декана и научного руководителя. Так они научили меня ориентироваться в постоянно меняющемся мире.

Самый большой успех вашей жизни?

Был самый трудный выбор — включиться или нет в проект по Крыму. Только, когда мы увидели, что принимаемые нами решения реализовались, цели были достигнуты, тогда появилось чувство удовлетворения от своей работы.

Можете ли назвать самую большую неудачу в жизни?

Любая неудача мотивирует. Кроме того, что я не смог купить компьютер на деньги, врученные мне от родителей, самой большой неудачей было то, когда я побежал свой первый марафон. Не рассчитал свои силы и возможности, вновь попытался преодолеть непреодолимое, на половине дистанции я потянул мышцу и слег с болями на год. Это было большое расстройство, так как я не мог заниматься любимым делом в течение года и не достиг тех целей, которые поставил. Мы не роботы, и надо делать скидку на это, какие бы цели не были. Надо подготовиться, подумать, прежде, чем делать и сломя голову рваться вперед. Через два года я подготовился и пробежал следующий марафон, в этом году еще один. Сейчас все отлично, и в итоге эта неудача стала сильным мотиватором.

Всегда хочется преодолеть себя, самовыразиться, и марафон позволяет сделать это, как и гора «Эльбрус», восхождение на которую мне удалось совершить, благодаря конкурсу «Лидеры России» и Клубу «Эльбрус».

Назовите вещи, которые Вы бы посоветовали сделать следующему потоку лидеров и те, которые делать на конкурсе нельзя.

Всегда быть самим собой — в этом наша уникальность. Не пытаться из себя изобразить того, кем мы не являемся. Конкурс лидеров — это испытание. Ты всегда ищешь в себе недостатки хочешь их скрыть и показать всем, какой ты хороший и как без тебя плохо. Надо пытаться быть собой и это ценится. Ценится искренность, дружелюбие и непосредственность. Если прибавить труда и терпения — все получится.

Категорически нельзя игнорировать коллег, тех, с кем ты находишься в одном пространстве, и не надо пытаться за их счет завоевать более выигрышную позицию. Это не помогает, лучше недобрать баллы и прийти на следующий год, чем прослыть нечестным.

Какая книга изменила Вашу жизнь?

Мой выбор банальный — «Джон Картер и великан Марса» Эдгара Райса Берроуза — впечатлила. Сначала книгу прочитал на русском, потом на английском, может быть поэтому даже фильм посмотрел. Книга ничему не учит, с общей точки зрения, но я сопоставлял себя с главным героем. Также очень интересные книги: Даниэль Канеман — «Думай медленно, решай быстро», Юваль Ной — «Home Deus: Краткая история завтрашнего дня», «Sapiens: Краткая история человечества», которая помогает разобраться в структуре человеческого развития.

Что важнее и что первично: деньги или знания?

Имея знания, вы всегда заработаете деньги. Знать, как заработать деньги — это высшее знание.

Личность, которая произвела наибольшее впечатление, является ориентиром и примером для Вас?

Если бы мне задали этот вопрос пять лет назад, я бы сто процентов дал ответ, а сейчас понимаю, что любая историческая личность — случайность. Личность может раскрыться при наборе факторов и обстоятельств. Сказать, что, обладая тем же поведением и мышлением, ты сможешь соизмериться с масштабами этой личности — неверно. Каждой личности свойственна своя эпоха, а каждой эпохе — своя личность. Если смотреть на нашу страну, важно, какой вклад эти личности внесли. Могу выделить Николая Второго, Петра Столыпина, Сергея Витте, Петра Первого, Екатерину Вторую, Ивана Сусанина, Князя Владимира, княгиню Ольгу — они внесли существенный вклад в развитие и позволили нам существовать в той эпохе и в том месте, в котором мы находимся сейчас.

Что важнее: личность или команда?

Личность не исключает команду, важно реализовывать единое целое, что ведет команду вперед. Без команды не бывает лидера: король делает свиту, а свита делает короля.

С каким видом спорта Вы бы сравнили строительство карьеры?

Смотря какая карьера. Какую-то карьеру можно сравнить с шахматами, но точно не с бегом, возможно с яхтингом. Это постоянное движение и слаженная работа. Если сколотил свою команду, дальше немного удачи, сноровки и будет та карьера, о которой можно только мечтать.

Как Вы реагируете на слова: «нет» и «невозможно»?

Негативно, нет ничего невозможного. Мы, как правило, ищем отговорки, а это оправдания. Это либо лень, либо нежелание, все нам по силам. Как сказал первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко на одной из лидерских сессий: «Мы можем управлять ситуацией, находясь в любой позиции. Даже камень управляет движением автомобиля на дороге».

Мы можем изменять жизнь, делать свою и жизнь окружающих более интересной, радостной. Невозможно — это отговорки.

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