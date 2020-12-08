Ростов-на-Дону, , 20:09 — REGNUM В Ростове-на-Дону график работы общественного транспорта на предстоящих новогодних каникулах претерпит изменения. Автобусы, трамваи и троллейбусы будут обслуживать маршруты по расписаниям выходных дней. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации 8 декабря.

Согласно распоряжению за подписью директора городского департамента транспорта Христофора Ермашова, работа транспорта будет продлена только в ночь на 1 января и на Рождество (7 января). Автобусы выйдут на линии до 3:00 мск.

Перевозчикам необходимо усилить меры противопожарной безопасности и украсить салоны автобусов новогодней атрибутикой.