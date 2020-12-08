Рим, , 20:02 — REGNUM

По данным на вечер вторника, 8 декабря, в Италии умерли 61 240 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 634 (днем ранее — на 528), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

Пандемия коронавируса в Италлии Russian.news.cn

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: Европа опасается третьей волны — трансляция»

Выздоровели 958 629 человек, за сутки этот показатель увеличился на 25 497 (днем ранее — на 19 638).

Число подтвержденных носителей выросло на 14 842 (днем ранее — на 13 720).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 1 757 394 — почти 3% населения страны.

В настоящее время заражены 737 525 человек — на 11 294 меньше, чем днем ранее.

Читайте развитие сюжета: В Турции за сутки выявили свыше 33 тыс. новых заражений коронавирусом