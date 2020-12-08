Москва, , 19:53 — REGNUM Во вторник, 8 декабря, в Общественной палате РФ состоялся круглый стол, посвященный началу программы массового обучения наблюдателей на кампанию 2021 года. Эксперты обсудили аспекты подготовки корпуса независимых наблюдателей к выборам в Госдуму, предстоящим в следующем году.

Как напомнил руководитель Координационного совета Общественной палаты Российской федерации (ОП РФ) по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев, Общественная палата занимается мониторингом выборов с 2012 года, а с 2018 года право общественного контроля за выборами закреплено законодательно.

«Во время общероссийского голосования вместе с общественными организациями и партиями, система общественных палат мобилизовала более 500 тысяч общественных наблюдателей. Однако важно переходить от акцента «количество» на акцент по «качеству», — подчеркнул он.

Осознавая, что не все организации могут обеспечить подготовку наблюдателей на необходимом высоком уровне, Общественная палата запускает процесс подготовки.

«Координационный совет запускает масштабную программу по обучению наблюдателей. Речь идёт о более чем 100 тысяч человек, но это число возрастёт. Первые семинары пройдут уже в январе. Программа будет носить открытый характер. Мы приглашаем общественные организации и политические партии принять участие в подготовке независимых наблюдателей на выборы в 2021 году», — отметил Григорьев, добавив, что по итогам обучения наблюдатели должны будут принять на себя соблюдение Кодекса этики и следовать пунктам «Золотого стандарта» ОП.

Председатель политической партии «Родина» Алексей Журавлев подчеркнул, что появляется необходимость готовить «профессиональных наблюдателей».

«Выборы будут динамичными, конкурентами и обеспечение их прозрачности — обязательно. Главное, чтобы не было людей, которые будут безосновательно обвинять в фальсификациях и нарушениях — для нас это неприемлемо. Для нас важна победа, но вместе с тем важно, чтобы эти выборы были признаны гражданами страны», — заявил Алексей Журавлев.

По его мнению, опыт Общественной палаты РФ нужно транслировать на всю страну.

Заместитель секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Евгений Ревенко также поддержал инициативу ОП.

«Наблюдатели должны обладать чёткими компетенциями, понимать, как устроена работа избирательной комиссии. На выборах в следующем году у общества есть запрос на честность. Ни у кого не должно быть никаких сомнений в честности результатов. Партия «Единая Россия» направит своих наблюдателей на все избирательные участки. Они будут наблюдать за всеми этапами голосования. Задача должна решаться совместными усилиями с общественными организациями», — заявил Евгений Ревенко.

В свою очередь член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) Александр Брод напомнил, что федеральная и региональные общественные палаты активно включились в процесс формирования корпуса наблюдателей на кампаниях 2020 года (в сентябре на ЕДГ и летом на голосовании по поправкам к Конституции). И общество дало высокую оценку роли этого института — согласно результатам соцопроса итогам выборов-2020 доверяют более 71% граждан страны.

«Наблюдательское сообщество в России — это очень важный юридический и правозащитный ресурс, который помогает обеспечивать легитимность избирательного процесса. Мы ориентируем независимых общественных наблюдателей, стоящих на страже закона и интересов общества, вести мониторинг всех стадий избирательной кампании — не только наблюдать за днём голосования, но и осуществлять контроль на стадии подготовки выборов, регистрации кандидатов, дебатов, информирования граждан», — рассказал Брод. По его словам, ассоциация НОМ будет проводить семинары в регионах, подключать юристов и правозащитников к процессу обучения, мониторингу избирательного процесса и взаимодействию со СМИ. «И, конечно, будем заниматься проверкой недостоверной информации. Сейчас мы видим, что оппозиция ещё до старта кампании пытается делегитимизировать эти выборы, вбрасывать «страшилки» в информационное поле. У нас накоплен серьёзный опыт по проверке поступающей информации о нарушениях: когда при содействии ассоциации НОМ наблюдатели опрашивали членов комиссий, доводили до всего общества достоверную информацию, которая позволяет формировать объективное представление об избирательном процессе», — подчеркнул Александр Брод.

Председатель движения «Корпус «За чистые выборы», исполнительный директор ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) Алена Булгакова также рассказала, что ассоциация «Независимый общественный мониторинг» традиционно стала партнёром Общественной палаты РФ в части подготовки независимых наблюдателей.

«Усилиями организаций, входящих в НОМ, в этом году удалось реализовать масштабную образовательную программу, которая включала, как очные, так и дистанционные площадки на платформе nom24. Обмен данными и их верификация благодаря независимым наблюдателям, позволили обеспечить открытость избирательных процессов», — рассказала Алена Булгакова.

По словам эксперта, ассоциация планирует привлечь к обучению экспертов в области избирательного права и процесса: «Сегодня с коллегами начали проработку новых технологических решений, которые в скором времени мы сможем презентовать. На этих площадках мы будем проводить обучение как общественных, так и партийных наблюдателей. Платформа nom24.ru открыта для всех и каждого. Призываем молодёжь с активной гражданской позицией присоединиться к обучению и стать частью сообщества независимых наблюдателей в рамках думской кампании!»

Председатель Центрального совета политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» Владимир Бураков пообещал направить на выборах в Госдуму своих наблюдателей на избирательные участки.

«Крайне важно объединить усилия политических партий, в том числе, как в период подготовки выборов, так и непосредственно в день голосования для обеспечения чистоты и законности избирательного процесса», — отметил он.

«Важность вовлечения гражданских сообществ в избирательный процесс показывает печальный зарубежный опыт», — отметил заместитель председателя Общероссийского общественного движения «Корпус «За чистые выборы» Алексей Песков, имея в виду события в США, Белоруссии и ряде других стран, столкнувшихся с обвинениями в нелегитимности выборов.

«Корпус «За чистые выборы» ведёт работу по подготовке общественных наблюдателей на выборы с 2012 года. Для нас независимый общественный наблюдатель — это арбитр, присутствие которого на избирательном участке фактически сводит к нулю возможные нарушения и провокации» — рассказал Алексей Песков, добавив, что во время обучения корпус будет учить не только выявлять, но и противодействовать нарушениям на выборах.

«Союз журналистов России» сам по себе является общественной организацией, призванной обеспечить свободу прессы, и никакой политической подоплёки в этом нет. Журналисты — наблюдатели, присутствующие на избирательных участках, не будут питаться слухами. Для журналиста лучший источник достоверной информации — свои глаза и уши. Я надеюсь, что мы будем продолжать работать в данном направлении вместе и эффективно», — добавил зампредседателя «Союза журналистов России» Алексей Вишневецкий, предложивший привлечь к подготовке и молодых журналистов.

Председатель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий на это рассказал, что союз имеет в активе порядка 10 тысяч молодых наблюдателей из числа студентов университетов и колледжей.

«Нам важно содействовать в обеспечении объективности и честности процессов, связанных с выборами, задействовать в этой работе молодёжь», — заключил он.