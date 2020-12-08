Ростов-на-Дону, , 19:51 — REGNUM Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Ростовской области продолжает ухудшаться. В ходе заседания регионального оперштаба 8 декабря донской губернатор Василий Голубев не исключил введения более жёстких ограничительных мер, передаёт ИА REGNUM.

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"Эпидемиологическая ситуация очень напряжённая. Динамика, которая сейчас присутствует, об этом говорит точно. <…> Нам необходимо по-прежнему сделать всё возможное по самым разным направлениям, чтобы ситуацию удержать, чтобы не допустить введения жёстких мер. <…> От дисциплины каждого из нас будет зависеть дальнейшее развитие событий», — сказал глава региона.

ИА REGNUM сообщало, что ранее об ухудшении ситуации с коронавирусной инфекцией в Ростовской области заявлял руководитель донского управления Роспотребнадзора Евгений Ковалёв. По его мнению, сдержать рост числа случаев заражения можно, соблюдая санитарные правила.

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