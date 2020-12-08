Миасс, Челябинская область, , 19:47 — REGNUM Прокуратура Челябинской области начала проверку после публикаций СМИ о том, что жители Миасса записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проверки оценят законность предоставления участка земли под строительство. В случае оснований планируется решить вопрос о мерах прокурорского реагирования.

Как сообщало ИА REGNUM, часть жителей выступают против строительства логистического центра Wildberries. Люди боятся транспортного коллапса.

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