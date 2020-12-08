Москва, , 19:41 — REGNUM В среду, 9 декабря, Комиссия ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций направит в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) свои предложения по работе со СМИ — иностранными агентами. Об этом сообщил первый заместитель председателя комиссии Александр Малькевич.

Комиссия, в частности, просит Роскомнадзор принять комплекс мер принуждения для СМИ-иноагентов к сопровождению своих материалов соответствующей маркировкой.

«Напоминаю, что в законе «О СМИ» в статье 25.1 значится, что СМИ-иноагенты и юрлица-иноагенты, реестр которых ведет Министерство юстиции, должны помечать каждый свой материал соответствующей маркировкой, причем не только на собственных сайтах, но и на других площадках, например в социальных сетях. Наш анализ показал, что этого не происходит. СМИ — иностранные агенты в нарушение российского законодательства свои материалы маркировкой не сопровождают. Они делают это демонстративно, игнорируя закон, и, в общем-то, даже этим хвалятся. По сути, идет некая информационная подпитка настроений непринятия усилий государства, направленных на развитие страны», — заявил он.

«Та работа, которую проводила Общественная палата в части борьбы с фейками, с манипулированием общественным мнением во время голосования по поправкам к Конституции и единого дня голосования в этом году, показала, что люди получают через мессенджеры публикации СМИ-иноагентов, в виде картинок-публикаций, из которых непонятно, с кем именно мы имеем дело», — отметил Александр Малькевич.

Под заголовком публикации СМИ-иноагента должна стоять маркировка «данный материал выпущен СМИ, выполняющим функцию иностранного агента, работающего на территории РФ», подчеркивает член ОП РФ. По его словам, это поможет бороться с иностранным влиянием во время предстоящих в следующем году избирательных кампаний.

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