Миасс, Челябинская область, , 19:41 — REGNUM В Миассе Челябинской области местные жители записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину. Ролик размещён в соцсетях.

Граждане выступают против строительства логистического центра Wildberries. По мнению представителей протестующих, оно повлечёт за собой транспортный коллапс, так как действующих дорог к нему может не хватить, создать ещё одну якобы не получится.

Отметим, центр планируют построить в центральной части города, в промышленной зоне. Ранее жильцы уже высказывались против. Также их поддержали некоторые члены местного собрания депутатов.

Добавим, представители инвестора не исключают того, что отдельная дорога всё же будет построена. Создание центра позволит обеспечить работой 2500 человек. Объём инвестиций составляет 2,5 млрд рублей.

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