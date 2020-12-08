Подгорица, , 19:37 — REGNUM Черногорская национальная авиакомпания Montenegro Airlines готова перевезти вакцины от коронавируса в «сухом льду».

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Также в авиакомпании сообщили, что Montenegro Airlines изучает другие способы передачи вакцины по согласованию с компетентными органами.

Текущий лимит на их самолеты составляет 200 кг сухого льда, но они надеются, что Агентство увеличит этот лимит, чтобы вакцину можно было транспортировать быстро, эффективно и дешево.

Montenegro Airlines не считает необходимым превращать один самолет из парка в грузовой, потому что это было бы нерационально, поскольку для перевозки небольшого количества вакцин требуется всего несколько рейсов.

Все вакцины будут доставлены в государственную компанию «Монтефарм», которая будет их распространять.

Заместитель директора Института общественного здравоохранения доктор Сенад Бегич сказал изданию Pobjeda, что, хотя вакцина против коронавируса еще не одобрена, и более десяти вакцин находятся на стадии тестирования в самых известных лабораториях мира, Черногория выплатила аванс в размере 646 000 евро в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения.