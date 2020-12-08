Ижевск, , 19:36 — REGNUM С 5 ноября по 7 декабря 2020 года бесплатные лекарства для лечения в амбулаторных условиях получили 3046 жителей Удмуртии, инфицированные коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Препараты были закуплены на средства федерального и республиканского бюджетов.

В первую очередь лекарствами обеспечили граждан старше 65 лет; людей, перенесших нарушения мозгового кровообращения или инфаркт миокарда; пациентов после аортокоронарного шунтирования, ангиопластики коронарных артерий со стентированием и катетерной абляцией; а также жителей республики с сахарным диабетом, ХОБЛ (хронической обструктивной болезнью лёгких), бронхиальной астмой и онкологическими заболеваниями.

Планируется, что до конца года бесплатно вылечат COVID-19 на дому 7,1 тыс. пациентов в Удмуртии.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 8 декабря в республике выявили 196 новых случаев заражения коронавирусом, что стало новым «рекордным» показателем прироста заражений с начала пандемии. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 15 025 случаев. Всего в республике побороли коронавирус 11 749 человек. 249 жителей Удмуртии скончались от последствий заражения SARS-CoV-2. За вычетом всех выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в регионе в настоящее время являются 3027 человек.

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