Пекин, , 19:12 — REGNUM Новую высоту высочайшей вершины миры — горы Джомолунгма (Эвереста) совместно объявили Китай и Непал, на границе которых она находится. Как сообщает 8 декабря Синьхуасо ссылкой на письма, которыми обменялись лидеры двух стран Си Цзиньпин и Бидхья Деви Бхандари, высота Эвереста составляет 8848,86 м.

Николай Рерих. Эверест. Джомолунгма

Сообщается, что совместные исследовательские группы двух стран более года вели изыскания, преодолевая трудности, и добросовестно выполнили свою работу. Гора отмечена как «Пик китайско-непальской дружбы», и в своем послании китайский лидер назвал ее «важным символом» двусторонних отношений.

Отдельно Си Цзиньпин отметил готовность своей страны и дальше совместно работать над экологической охраной природы региона, а также для защиты совместного достояния двух стран.