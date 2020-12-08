Рим, , 19:04 — REGNUM Жителям Италии следует провести Рождество 2020 года в окружении только нескольких самых близких людей, заявил во вторник, 8 декабря, советник министра здравоохранения Италии Вальтер Риччарди.

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"В моей семье тоже принято встречать Рождество в больших компаниях, по 15−20 человек, но в нынешнем году делать этого нельзя», — сказал Риччарди, добавив, что намерен встретить праздник в компании жены и дочерей.

Ситуация с коронавирусом в Италии по-прежнему непростая, если государство и граждане сейчас ослабят усилия, то страну ждет еще несколько тяжелейших месяцев, отметил также эксперт.

По данным на 7 декабря, в Италии умерли 60 606 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 528 (днем ранее — на 564). Выздоровели 933 132 человека, за сутки этот показатель увеличился на 19 638 (днем ранее — на 17 186). Число подтвержденных носителей выросло на 13 720 (днем ранее — на 17 186, 5 декабря — на 23 923). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 1 742 557 — почти 3% населения страны. В настоящее время заражены 748 819 человека — на 6487 меньше, чем днем ранее.

С начала лета до второй половины октября 2020 года школы, транспорт и предприятия страны (за некоторыми исключениями) работали в обычном режиме, позже власти начали вновь вводить ограничения. Граждане обязаны носить маску во всех без исключения общественных местах, соблюдать правило санитарной дистанции. Резко ограничены развлекательные мероприятия, работа учреждений общественного питания, перемещение между регионами.

Правительство отвергало вероятность повторной остановки экономики на общенациональном уровне, однако предоставило властям регионов право вводить более жесткие ограничения (но не смягчать их). В ряде регионов и городов решения об ужесточении были приняты. В начале ноября 2020 года правительство поделило территорию страны на «красную», «оранжевую» и «желтую» зоны — дополнительные ограничения в каждом регионе принудительно вводятся в соответствии с эпидемиологической ситуацией. Особые и более жесткие ограничения введены на период праздников (21 декабря — 6 января) — в частности, жителям запрещено перемещаться между регионами.