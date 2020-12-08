Саранск, , 19:00 — REGNUM В отношении жителей Саранска, которые пострадали в результате коммунальной аварии 7 декабря, оставившей без отопления северо-восточную часть города, выполнят пересчет платы за тепло и горячую воду. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Глава города Пётр Тултаев констатировал, что люди жили без отопления и горячей воды целый день.

«В связи с этим ПАО «Т Плюс» должны сделать перерасчет по тем домам, детским садам и школам, которые из-за дефекта на трубопроводе остались без отопления», — отметил он.

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Как сообщало ИА REGNUM, порыв на теплотрассе произошел в 5:55 мск 7 декабря. Без теплоснабжения остались около 130 зданий — 121 многоквартирный жилой дом, три школы, четыре детских сада, больница и шесть административных зданий. Авария произошла на перекрёстке улиц Косарева и Лихачева.

Планировалось, что восстановительные работы продлятся до 14:00 мск. Однако теплоноситель начал поступать в дома жителей города в 20:00 мск. К 21:40 местные власти отчитались, что тепло подается во все дома и социальные объекты Саранска.

Объясняя длительность проведения ремонтных работ, Тултаев отмечал, что прорыв произошёл в месте, где проходят сети «Ростелекома», при прокладке которых была нарушена технология.

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