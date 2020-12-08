Купертино, США, , 18:58 — REGNUM Американская компания Apple представила полноразмерные беспроводные наушники AirPods Max. Информация о продукции появилась 8 декабря на официальном сайте производителя.

Как сообщается, наушники оснащены двумя десятиядерными чипами Apple H1 и драйверами, схожими по принципу работы с динамиками в профессиональных напольных колонках.

Наушники оборудованы системой активного шумоподавления, для работы которой задействовано восемь разнонаправленных микрофонов. При этом пользователь текже может переключиться в «прозрачный режим», чтобы слышать окружающие звуки.

Кроме этого, устройство оснащено адаптивным эквалайзером, который, как сообщается, «подстраивает звук с учётом положения наушников на голове».

«При просмотре фильмов и сериалов пространственное аудио и функция динамического отслеживания движений головы создают ощущение такого же объёмного звука, как в кинотеатре», — обещает производитель.

В продажу наушники поступят 15 декабря по цене 62,9 тысячи рублей. Гаджет будет доступен в пяти разных цветах: «серый космос», «голубое небо», серебристый, зелёный и розовый.