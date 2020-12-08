Архангельск, 8 декабря 2020, 18:43 — REGNUM Перспективы сотрудничества Архангельской области и Кореи обсудил сегодня губернатор региона Александр Цыбульский и генконсул республики в Санкт-Петербурге Квон Донг Сок.
Подписчиков губернатора, в свою очередь, впечатлили масштабы сотрудничества с Кореей.
«Если мы такие плодотворные, что ж мы такие нищие? Я про область. Где все эти миллионы?»,
«У нас лес весь вырублен, покупать у них фишки с дровами дорого. Скоро будем жить как в тундре, останемся без дров»,
«Александр Витальевич! Оставьте пожалуйста Северные Поморские леса в покое. Для будущих поколений. То, как мы относимся к Природе — недопустимо!»,
«Категорически против продажи леса в Корею, не делай ошибок!»,
— написали пользователи сети.
Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2022 года в России планируют ввести полный запрет на вывоз необработанных хвойных и ценных пород дерева зарубеж. Кроме того, с 1 января 2021 года в стране будут запущены программы по модернизации предприятий и развитию глубокой переработки леса.