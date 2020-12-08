Архангельск, , 18:43 — REGNUM Перспективы сотрудничества Архангельской области и Кореи обсудил сегодня губернатор региона Александр Цыбульский и генконсул республики в Санкт-Петербурге Квон Донг Сок.

«За 9 месяцев этого года внешнеторговый оборот между Архангельской областью и Республикой Корея составил порядка $13 млн. Это в основном экспорт продукции лесопромышленного комплекса. В структуре импорта преобладают изделия из черных и прочих недрагоценных металлов », — написал Цыбульский «Вконтакте», добавив, что. членов корейской делегации впечатлила северная природа и они готовы рассматривать регион как место притяжения туристов.

Подписчиков губернатора, в свою очередь, впечатлили масштабы сотрудничества с Кореей.

«Если мы такие плодотворные, что ж мы такие нищие? Я про область. Где все эти миллионы?»,

«У нас лес весь вырублен, покупать у них фишки с дровами дорого. Скоро будем жить как в тундре, останемся без дров»,

«Александр Витальевич! Оставьте пожалуйста Северные Поморские леса в покое. Для будущих поколений. То, как мы относимся к Природе — недопустимо!»,

«Категорически против продажи леса в Корею, не делай ошибок!»,

— написали пользователи сети.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2022 года в России планируют ввести полный запрет на вывоз необработанных хвойных и ценных пород дерева зарубеж. Кроме того, с 1 января 2021 года в стране будут запущены программы по модернизации предприятий и развитию глубокой переработки леса.