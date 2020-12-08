Москва, 8 декабря 2020, 18:33 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин присвоил названия четырём станциям Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро, сообщает 8 декабря агентство «Москва».
Все станции находятся в стадии строительства и ранее имели рабочие названия. Станция, имевшая рабочее наименование «Улица Новаторов», будет называться «Новаторская». «Карамышёвской» станет станция с рабочим названием «Улица Народного Ополчения». Также утверждены названия станций «Мневники» и «Терехово».
В информации говорится, что мэр подписал соответствующее постановление.
Как сообщало ИА REGNUM, пять станций первого участка Троицкой линии метро Москвы находятся в процессе строительства.
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