Москва, , 18:33 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин присвоил названия четырём станциям Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро, сообщает 8 декабря агентство «Москва».

Карта метро Дарья Антонова © ИА REGNUM

Все станции находятся в стадии строительства и ранее имели рабочие названия. Станция, имевшая рабочее наименование «Улица Новаторов», будет называться «Новаторская». «Карамышёвской» станет станция с рабочим названием «Улица Народного Ополчения». Также утверждены названия станций «Мневники» и «Терехово».

В информации говорится, что мэр подписал соответствующее постановление.

Как сообщало ИА REGNUM, пять станций первого участка Троицкой линии метро Москвы находятся в процессе строительства.

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