Москва, , 18:16 — REGNUM На московских стройплощадках проводят эксперимент по новому способу контроля за деятельностью работников — цифровому дублированию деятельности. Об этом 8 декабря сообщает сайт Стройкомплекса Москвы.

Строительная площадка Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как рассказал глава департамента градостроительной политики столицы Сергей Лёвкин, проект ориентирован на застройщиков и органы власти. Они смогут получить информацию о происходящем на объекте.

«Внедрение этой технологии повысит эффективность управления производственными процессами на стройплощадках, позволит предупреждать несчастные случаи и сократить на 30% риски в области нарушения правил безопасности и охраны труда», — сказал он.

Для эксперимента уже разработали спецкостюм и программно-аппаратный комплекс для цифрового дублирования деятельности работников.